О том, что за последние сутки, бойцами Сил Обороны «утилизировано» еще 620 оккупантов, и с начала полномасштабной вторжения, войска страны-агрессора потеряли не менее 249 110 единиц своей «живой силы», пишет «НБН», основываясь на сводке, опубликованной на официальной Facebook-странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В частности, на 5-е августа противник не досчитается:

личного состава — 249 110 (плюс 620);

танков ‒ 4 232 (плюс 4);

боевых бронемашин — 8 251 (плюс 2);

артиллерийских систем — 4 943 (плюс 32);

РСЗО — 704 (без изменений);

средств ПВО ‒ 466 (без изменений);

самолетов — 315 (без изменений);

вертолетов — 311 (без изменений);

беспилотников оперативно-тактического уровня — 4 116 (плюс 12);

крылатых ракет ‒ 1 347 (без изменений);

кораблей/катеров ‒ 18 (без изменений);

автомобильной техники/автоцистерн — 7 422 (плюс 30);

спецтехники — 730 (плюс 6).

Ранее мы писали о том, что замглавы Офиса Президента Украины ответил, как долго Киев сможет получать помощь от стран-союзников.