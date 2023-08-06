О том, что защитники Украины продолжают наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях, закрепляясь на достигнутых рубежах, а также отразили отчаянные атаки захватчиков поблизости от Синьковки и Ольшан в Харьковской области (на Купянском направлении), пишет «НБН», ссылаясь на сводку, опубликованную в официальном Facebook-аккаунте Генштаба ВСУ.

Как стало известно, враги напрасно пытались переместиться вперед в окрестностях Белогоровки на Луганщине (на Лиманском направлении). Кроме того, оккупантам не удалось вернуться на утраченные позиции у Старомайорского в Донецкой области (на Шахтерском направлении). Без каких-либо существенных успехов оккупанты намеревались перейти в наступление под прикрытием авиации у Работино (на Запорожском направлении).

Также, бойцы Сил Обороны, задействованные на Марьинском направлении, эффективно сдерживают наступление ВС РФ у Марьинки, а на Бахмутском направлении — враги остановлены у Курдюмовки.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Украина планирует существенно расширить географию атак на военные объекты государства-террориста, применяя исключительно оружие собственного производства.