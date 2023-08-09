О том, что сегодня, 9-го августа, на Москву снова осуществили атаки БПЛА — 1 дрон-камикадзе якобы сбили над Домодедово, а второй — над Минским шоссе, и кто может запускать данные беспилотники, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение военного эксперта Михаила Жирохова, прозвучавшее на YouTube-канале «Radio NV».

По словам Жирохова, все эти дроны являются абсолютно «несерьезными» типами средств, потому вполне вероятны и провокации со стороны Кремля, так как данные удары не более, чем «беспокоящие атаки», держащие россиян в постоянном напряжении, но существенного «военного значения» не имеющие. Военный эксперт полагает, что эти БПЛА могут запускаться и из близлежащих районов Московской области, о чем свидетельствуют их обломки — легкая модификация с ограниченной дальностью полета.

В ином случае, подчеркнул Жирохов, за подобными акциями стоят наши спецслужбы:

Классная работа главы ГУР МОУ Кирилла Буданова и его команды.

Ранее мы писали о том, что Минобороны Украины упрекнули относительно недостаточного количества БПЛА на фронте.