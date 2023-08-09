О том, что бойцами ВСУ за последние сутки выполнено 1 545 огневых задач на Таврическом направлении и уничтожено почти 20 единиц техники противника, пишет «НБН», ссылаясь на сводку, опубликованную в Telegram-канале командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

В частности, за минувшие 24 часа, войска государства-террориста потеряли ранеными и пленными — 244 человека (из них погибших — 93, раненых — 150 и пленных — 1). Кроме того, ВС РФ не досчитается:

3 танков;

6 боевых бронированных машин;

3 артиллерийских систем и минометов;

2 РСЗО;

1 беспилотника;

3 единиц автотехники;

8 складов с боеприпасами;

1 пункта управления/командно-наблюдательного пункта.

Ранее наш информационный портал писал о том, сколько территорий Украины деоккупировали бойцы ВСУ с момента начала полномасштабной войны.