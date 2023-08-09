О том, что бойцами ВСУ за последние сутки выполнено 1 545 огневых задач на Таврическом направлении и уничтожено почти 20 единиц техники противника, пишет «НБН», ссылаясь на сводку, опубликованную в Telegram-канале командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.
В частности, за минувшие 24 часа, войска государства-террориста потеряли ранеными и пленными — 244 человека (из них погибших — 93, раненых — 150 и пленных — 1). Кроме того, ВС РФ не досчитается:
- 3 танков;
- 6 боевых бронированных машин;
- 3 артиллерийских систем и минометов;
- 2 РСЗО;
- 1 беспилотника;
- 3 единиц автотехники;
- 8 складов с боеприпасами;
- 1 пункта управления/командно-наблюдательного пункта.
Ранее наш информационный портал писал о том, сколько территорий Украины деоккупировали бойцы ВСУ с момента начала полномасштабной войны.