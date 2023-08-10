О том, что захватчики намереваются прорвать оборону ВСУ на Купянском направлении, но лишь несут серьезные потери, при этом, такая тенденция касается не только указанного участка фронта, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером Восточной группировки войск Сергеем Череватым в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Череватого, за последние 24 часа, враги 559 раз применяли артиллерию по украинским позициям на Лимано-Купянском фронтовом участке, 16 раз атаковали с помощью авиации, а также 4 раза пытались продавить позиции украинских сил. В период отражения вражеских атак было ликвидировано 35 оккупантов, и еще 10 — ранено. Кроме того, ВС РФ не досчитается: 3 танков, 1 гаубицы Д-20, 1 беспилотника «Орлан-10», 7 авто, 3 полевых складов с боеприпасами и 3 блиндажей.

Помимо этого, на Бахмутском направлении враги 580 раз на протяжении минувших суток бил по позициям Сил Обороны Украины: здесь зафиксировано 5 боестолкновений и 3 вражеских авианалета. Во время ожесточенных боев 56 оккупантов «утилизировано» и еще 104 — ранены, а 5 — угодили в плен. Уничтожено защитниками: 3 танка Т-72, 1 бронеавтомобиль, 3 БМП, 1 БМД, несколько гаубиц Д-30, 3 полевых склада с боеприпасами, 1 разведывательный БПЛА и 2 дрона-камикадзе «Ланцет».

Ранее мы писали о том, что Гуменюк рассказала о «дружественном огне» оккупантов на Херсонщине.