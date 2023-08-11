О том, что артиллерийскими подразделениями Сил Обороны на Таврическом направлении за последние 24 часа выполнено 1 464 огневые задачи, и эти результативные действия поспособствовали движению вперед и существенным успехам защитников, пишет «НБН», ссылаясь на информационную сводку, опубликованную в Telegram-канале командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

В частности, благодаря эффективным действиям бойцов ВСУ, за минувшие сутки потери армию Путина на этом направлении составили 257 человек (в погибших — 49, в раненых — 208).

Также, ВС РФ больше не смогут отправить в бой против защитников нашей страны:

4 боевые бронированные машины;

3 артиллерийские системы/минометы;

1 РСЗО;

1 беспилотник;

5 авто;

2 единицы спецтехники.

Кроме того, было уничтожено 5 складов с боеприпасами.

Ранее мы писали о том, что Генштаб ВСУ озвучил потери российских оккупантов и техники РФ на фронте в Украине за последние сутки.