О том, что артиллерийскими подразделениями Сил Обороны на Таврическом направлении за последние 24 часа выполнено 1 464 огневые задачи, и эти результативные действия поспособствовали движению вперед и существенным успехам защитников, пишет «НБН», ссылаясь на информационную сводку, опубликованную в Telegram-канале командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.
В частности, благодаря эффективным действиям бойцов ВСУ, за минувшие сутки потери армию Путина на этом направлении составили 257 человек (в погибших — 49, в раненых — 208).
Также, ВС РФ больше не смогут отправить в бой против защитников нашей страны:
- 4 боевые бронированные машины;
- 3 артиллерийские системы/минометы;
- 1 РСЗО;
- 1 беспилотник;
- 5 авто;
- 2 единицы спецтехники.
Кроме того, было уничтожено 5 складов с боеприпасами.
Ранее мы писали о том, что Генштаб ВСУ озвучил потери российских оккупантов и техники РФ на фронте в Украине за последние сутки.