О том, что за последние 24 часа, защитники нашей страны «утилизировали» еще 560 захватчиков, и с начала полномасштабной агрессии, войска государства-террориста потеряли почти 255 000 личного состава, пишет «НБН», ссылаясь на утреннюю сводку, опубликованную в официальном Facebook-аккаунте Генерального штаба ВСУ.

В частности, по состоянию на 13-е августа, в армии Путина не досчитаются:

в «живой силе» — около 253 850 вояк (плюс 560);

в танках ‒ 4 298 (плюс 3);

в боевых бронированных машинах — 8 335 (плюс 11);

в артиллерийских системах — 5 072 (плюс 19);

в ракетных системах залпового огня — 713;

в средствах ПВО ‒ 477 (плюс 5);

в самолетах — 315;

в вертолетах — 313;

в оперативно-тактических дронах — 4 204 (плюс 3);

в крылатых ракетах ‒ 1 379;

в кораблях/катерах ‒ 18;

в автомобильной технике/автоцистернах — 7 543 (плюс 20);

в специальной технике — 760 (плюс 1).

Ранее наш информационный портал писал о том, что Череватый рассказал о потерях оккупантов на Купянском и Бахмутском направлениях.