О том, что вояки личной армии Кадырова устроили перестрелку на территории временно оккупированного Урзуфа, расположенного под указанным городом, и вследствие данного инцидента погибло несколько мирных жителей, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Telegram-канале советника главы Мариуполя Петра Андрющенко.

Согласно предварительным сведениям, эта трагедия произошла в пятницу, 11-го августа: «кадыровцы» прибыли в поселок Урзуф с намерениями хорошенько «отдохнуть». Однако позднее, между напившимися наемниками Кадырова и представителями местной военной комендатуры возник конфликт со срыванием погонов друг другу, в итоге перетекший в серьезную перестрелку.

По словам Андрющенко, помимо «русни», под огонь «кадыровцев» попали гражданские: погибли две девушки подросткового возраста, четверо парней и женщина.

Ранее мы писали о том, что Андрющенко рассказывал, чем закончилось празднование оккупантами Дня ВМФ РФ в Мариуполе.