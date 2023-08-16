О том, что в сегодняшнюю ночь, захватчики снова атаковали портовую инфраструктуру Одесской области, используя ударные беспилотники типа «Герань2-Шахед-136/131», пишет «НБН», ссылаясь на официальную Facebook-страницу Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, запуски «Шахедов» оккупанты совершали несколькими волнами, с юго-восточного направления (из Приморско-Ахтарска от мыса Чауда в РФ). Впрочем, благодаря эффективным действиям сил и средств Воздушных Сил, результативно взаимодействующих с ПВО Сил Обороны Украины, было «приземлено» 13 вражеских дронов-камикадзе в пределах Одесской и Николаевской областей, однако часть из указанных БПЛА РФ смогла прорваться.

Ранее наш информационный писал о том, что Юрий Игнат рассказал, какую ракету государства-террориста силам ПВО Украины не удается ликвидировать.