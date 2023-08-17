О том, что российская армия вторжения в районе Купянска стала применять методику, ранее использовавшуюся ими же в Бахмуте — оккупанты бросают в «мясные штурмы» заключенных, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, прозвучавшее во время трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Череватого, на Купянском направлении оккупанты повторяют ту же тактику, какая применялась при попытках захвата Бахмута, в частности, к российским атакам привлекаются так называемые роты «Шторм-Z», копирующие подразделения ЧВК «Вагнер», но «менее удачно».

Как стало известно, указанные штурмовые подразделения, в основном, состоят из заключенных или людей, имеющих криминальное прошлое, при этом, гораздо хуже подготовленных к боям, если провести сравнение с «вагнеровцами», поскольку «Шторм-Z» готовят существенно быстрее и сразу отправляют на войну в Украину.

Ранее мы писали о том, как в Кремле пытаются вынудить определенные страны прекратить сотрудничать с ЧВК «Вагнер».