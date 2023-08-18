О том, что сегодня днем, войска государства-террориста снова нанесли удар по одному из районов в Запорожье, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале секретаря городского совета Анатолия Куртева.

По словам Куртева, «подлые соседи-террористы» снова ударили по Запорожью, прямо посреди «белого дня». Вследствие коварной атаки российской армии вторжения на город, взрывной волной выбило окна в квартирах, на балконах и на лестничных клетках в 3-х многоэтажных жилых домах. Также, несколько менее значительные повреждения нанесены зданиям 2-х учебных заведений. На данный момент, специалистами райадминистрации и «Запорожремсервиса» осуществляется обследование, позволяющее определить масштабы повреждений в домах для планирования выполнения мероприятий по устранению последствий обстрела.

Отметим, что сведения относительно числа пострадавших в настоящее время пока не поступили.

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