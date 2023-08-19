О том, что бойцы Сил Обороны под Бахмутом интенсивно «утилизируют» войска страны-агрессора, нанося им значительные потери, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

В частности, вопреки тому, что враги пытаются мощно отражать атаки ВСУ, в первую очередь применяя артиллерию — зафиксировано 578 обстрелов за последние 24 часа, а также 10 налетов авиации, в 11 боестолкновениях с путинской армией было ликвидировано 75 оккупантов, еще 152 — ранено, а 3-х взяли плен.

По словам Череватого, также в ВС РФ не досчитаются: 2 бронеавтомобилей, 1 боевой машины пехоты, 1 боевой машины десанта, 1 самоходной артиллерийской установки «Гиацинт», 1 самоходного миномет калибра 240-мм «Тюльпан», 1 гаубицы Д-30, 1 склада с боеприпасами, 1 радиолокационной станции «Зоопарк» и 2 БПЛА.

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