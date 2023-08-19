О том, что за минувшие 24 часа российские оккупанты более 60 раз обстреливали этот регион, вследствие чего есть раненые и погибшие среди местного населения, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По словам Прокудина, за прошедшие сутки враги совершили 63 обстрела, выпустив 355 снарядов из минометов, артиллерии, танков, РСЗО «Град» и запустили несколько ударных БПЛА. Также, по административному центру Херсонской области, оккупанты выпустили 15 снарядов.

Российская армия вторжения в основном обстреливала жилые кварталы населенных пунктов региона, попав по магазину и предприятию в Херсоне, объектам критической инфраструктуры и зданию церкви в Херсонском районе, а также по магазину в Бериславском районе.

Из-за военных преступлений войск страны-агрессора: 1 человек погиб, а еще 10 — получили ранения различной степени тяжести (среди них — 1 несовершеннолетний).

Ранее мы писали о том, что в ОВА сообщили о последствиях атак оккупантов на Сумскую область 18-го августа.