О том, что после тщательного анализа текущей ситуации на западе Запорожской области, а именно — обстановки вокруг поселка Работино, стало ясно, — теперь замедлить контрнаступление ВСУ сможет лишь плотное минирование территории в данном регионе, пишет «НБН», ссылаясь на мнение военного эксперта и экс-спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, опубликованное в «РБК-Украина».

По словам Селезнева, зачистка местности вокруг Работино жизненно необходима, так как этот ПГТ являлся главным укрепрайоном на линии от Орехова до временно захваченного Токмака, за которым открываются пути продвижения на Бердянск и Мелитополь. В частности, указанный «треугольник» (между Васильевкой, Токмаком и Мелитополем) пока еще закрывает проходы и сухопутный коридор на Крымский полуостров, и, если Силы Обороны прорвутся на Токмак, вся оборонная сеть путинской армии попросту развалится. Кроме того, для выхода на Токмак, защитникам нашей страны придется выйти на Новопрокоповку, Ильченково, Сладкую Балку и Красногорку, но защита данной «второй линии», к которой уже приближаются ВСУ, судя по всему, окажется гораздо слабее первой.

Таким образом, наступательная операция ВСУ по направлениям к Токмаку и Мелитополю — весьма важна, так как освобождение последнего, поможет разрушить логистическое сообщение россиян на юге, выйти к Азовскому морю, и держать под огневым контролем пути к Крыму.

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