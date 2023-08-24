О том, что за прошедшие сутки российская армия вторжения безуспешно пыталась атаковать позиции Сил Обороны на 5 направлениях, пишет «НБН», ссылаясь на утреннюю сводку, опубликованную в официальном Facebook-аккаунте Генштаба ВСУ.

Оккупанты пытались вести наступательные действия в районе Новоегоровки в Луганской области, но атаки закончились неудачно.

Также, бойцы Силы Обороны эффективно отразили штурмы ВС РФ в районе Авдеевки, и результативно сдерживают наступление армии Путина около Марьинки и Новомихайловки на Донетчине.

Кроме того, не удалось противнику перейти к наступательным действиям и в районе Малой Токмачки на Запорожье.

Отметим, что пилотами Сил обороны за прошедшие 24 часа, было нанесено 2 удара по командным пунктам оккупантов, 9 ударов по районам концентрации личного состава и 4 — по ЗРК противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии накрыто огнем 2 пункта управления, район сосредоточения «живой силы», вооружения и военной техники, включая 2 артсредства, выдвинутые на огневые позиции.

Ранее мы писали о том, что менее 3 процентов от военного бюджета США помогли ВСУ уничтожить около 50 процентов армии страны-агрессора.