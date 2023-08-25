О том, что более 30 захватчиков «пошли ко дну» благодаря действиям наших бойцов, но это далеко не все потери российской армии вторжения, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы объединенного координационного пресс-центра Сил Обороны Юга Натальи Гуменюк, прозвучавшее в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, только за прошедшие сутки, в перечень ликвидаций, осуществленных Силами Обороны Юга попали: 10 российских крупнокалиберных пушек; 13-ть различных лодок, которые пытались маневрировать между островами, но «потеряв все шансы», затонули, попутно отправив «на дно» 33 оккупанта.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минобороны РФ заявили — ночью 25 августа Крымский полуостров атаковали 42 украинских беспилотника.