О том, что за минувшие 24 часа, Силы Обороны ликвидировали еще 640 оккупантов, и, с начала войны армия страны-агрессора потеряла более 260 000 в «живой силе», пишет «НБН», основываясь на утренней сводке, обнародованной в официальном Facebook-аккаунте Генштаба Вооруженных сил Украины.

В частности, войска Путина с 26-го августа не досчитаются:

в личном составе — не менее 260 270 человек (плюс 640);

в танках — 4 390 (плюс 12);

в ББМ — 8 539 (плюс 18);

в артиллерийских системах — 5 379 (плюс 18);

в ракетных системах залпового огня — 726 (плюс 2);

в средствах ПВО — 497 (плюс 2);

в самолетах — 315;

в вертолетах — 316;

в оперативно-тактических дронах — 4 367 (плюс 11);

в крылатых ракетах ‒ 1 411 (плюс 2),

в кораблях/катерах ‒ 18;

в автомобильной технике и автоцистернах — 7 823 (плюс 33);

в специальной технике — 804 (плюс 2).

Ранее наш информационный портал писал о том, что Сырский рассказал о напряженной оперативной обстановке на восточном фронте.