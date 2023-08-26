О том, что за минувшие 24 часа, Силы Обороны ликвидировали еще 640 оккупантов, и, с начала войны армия страны-агрессора потеряла более 260 000 в «живой силе», пишет «НБН», основываясь на утренней сводке, обнародованной в официальном Facebook-аккаунте Генштаба Вооруженных сил Украины.
В частности, войска Путина с 26-го августа не досчитаются:
- в личном составе — не менее 260 270 человек (плюс 640);
- в танках — 4 390 (плюс 12);
- в ББМ — 8 539 (плюс 18);
- в артиллерийских системах — 5 379 (плюс 18);
- в ракетных системах залпового огня — 726 (плюс 2);
- в средствах ПВО — 497 (плюс 2);
- в самолетах — 315;
- в вертолетах — 316;
- в оперативно-тактических дронах — 4 367 (плюс 11);
- в крылатых ракетах ‒ 1 411 (плюс 2),
- в кораблях/катерах ‒ 18;
- в автомобильной технике и автоцистернах — 7 823 (плюс 33);
- в специальной технике — 804 (плюс 2).
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