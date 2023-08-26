О том, что сегодня, 26-го августа, вследствие российского обстрела Купянского района, погибло несколько человек, находящихся в заведении общественного питания, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По словам Синегубова, от медиков поступила предварительная информация — в селе Подолы, из-за обстрела российских войск вторжения, погибли 2 человека, еще 1 — ранен. В частности, враги попали в объект гражданской инфраструктуры — в кафе, которое этим днем посетили местные жители.

На данный момент, на месте инцидента работает группа правоохранителей и соответствующие экстренные службы.

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