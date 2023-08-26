О том, что с 25-го по 26-е августа, враги нанесли 2 ракетных и 62 авиационных ударов, а также 89 раз накрывали огнем из РСЗО не только позиции Сил Обороны, но и мирные населенные пункты, пишет «НБН», ссылаясь на утреннюю сводку от 26-го августа, опубликованную в официальном Facebook-аккаунте Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Как стало известно, Воздушным Силам удалось уничтожить 2 крылатых «Калибра» и 4 ударных беспилотника типа «Герань2/Шахед-136/131».

Также, вследствие атак со стороны войск государства-террориста, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Кроме того, разрушены жилые дома, общеобразовательные заведения и подобные объекты гражданской инфраструктуры.

В Генштабе информируют — за минувшие сутки, авиацией Сил Обороны было осуществлено 12 ударов по районам концентрации личного состава, и 1 — по вражескому ЗРК. Помимо этого, благодаря результативной работе подразделений ракетных войск и артиллерии ВСУ, поражен 1 зенитно-ракетный комплекс россиян и 3 артиллерийских средства, выдвинутых на огневые позиции.

Ранее мы писали о том, что 25-го августа, незаконно аннексированный РФ Крымский полуостров, атаковало огромное количество БПЛА.