О том, что на Киевщине, вследствие падения частей сбитых вражеских целей, были частично разрушены жилые и административные постройки, а также повреждены образовательное учреждение, гаражи и автомобили, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Facebook-аккаунте главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

По словам Кравченко, прямых попаданий ракет или беспилотников в объекты критической или жилой инфраструктуры на территории области не зафиксировано, но из-за падения обломков в 9-ти населенных пунктах, повреждены жилые и админздания, школа-интернат, 3 гаража и 2 машины. Также, в результате вражеского удара пострадали 3 человека: одну женщину с ожогами тела госпитализировали в больницу, другим — оказали необходимую медпомощь на месте.

Кравченко добавил — все надлежащие экстренные службы продолжают работать, и людям будет оказана вся нужная помощь.

Ранее мы писали о том, что мэр Киева Кличко сообщил о жертвах атаки на столицу 30-го августа.