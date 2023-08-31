О том, что в нашей стране необходимо обеспечить полную доступность во всех сферах гражданской медсистемы с целью прохождения военно-врачебных комиссий, и только в некоторые регионах полностью осуществили такие шаги, пишет «НБН», ссылаясь на обращение, опубликованное в официальном Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, командование ВСУ, чиновники медсферы и вообще все уровни власти, обязаны работать с максимальной активностью, чтобы положительно решить указанный вопрос, однако «в Киеве почти ничего не сделано». Президент Украины добавил, что весь данный процесс можно перевести на «электронный уровень», включая присутствие определенного военного именно в том месте, где проводится ВВК, то есть «если это — гражданское медицинское учреждение». Впрочем, работа по цифровизации процедуры так и не завершена, за исключением Волынской области, где на 100 процентов обеспечили внедрение изменений.

Глава нашего государства акцентировал:

Поэтому военное командование, медицинская сфера, все уровни власти должны работать максимально активно, чтобы решить этот вопрос.

Ранее мы писали о том, что Зеленский уволил руководителя Управления СБУ в Закарпатской области.