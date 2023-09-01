О том, что в небе над временно захваченным Крымским полуостровом засняли погоню нескольких авиасредств путинской армии за беспилотником нашего силового ведомства, пишет «НБН», ссылаясь на подробную информацию, опубликованную в официальном Telegram-канале ГУР Минобороны Украины.

Как стало известно, 2 вражеских вертолета и самолет, за весь длительный период данной погони, так и не смогли осуществить ликвидацию украинского дрона. В ГУР МОУ подчеркнули — их беспилотники все чаще сохраняют невредимость не только после встречи с ПВО РФ, но и при прямом столкновении с авиацией противника.

На захватывающем видео можно рассмотреть — украинский беспилотник, летящий в небе над мысом Тарханкут, вопреки преследованию сразу 2 боевыми вертолетами и 1 самолетом, и ведению непрерывного огня, смог выйти абсолютно невредимым с «поля боя» и успешно вернулся на базу.

Оператор этого БПЛА обоснованно высказался об инциденте:

Криворукие какие-то…

Ранее мы писали о том, что в Сети массово публикуют видео с полетами БПЛА и работой ПВО над Брянском.