О том, что государство-террорист уже периодически ощущает на себе действие украинских ракет с дальним радиусом поражения целей, и в ближайшее время, у захватчиков все станет «пылать» еще интенсивнее, пишет «НБН», ссылаясь на заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, прозвучавшее в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Данилова, ВСУ не сражается с обычными россиянами, поскольку украинские системы вооружений всегда применяют исключительно по военным объектам, в соответствии с «нормативно-правовыми международными правилами»: защитники Украины не совершают атак на детские сады, больницы или подобную структуру, где могут присутствовать гражданские лица. Секретарь СНБО добавил: в таких действиях и есть принципиальное различие между Украиной и РФ, которая регулярно обстреливает гражданские объекты.

Данилов подчеркнул: разработка дальнобойного оружия является весьма сложным процессом — первое постановление относительно перезапуска ракетной программы было принято еще 1-го марта 2020-го года, а аналогичное решение СНБО, — еще в январе-феврале этого же года. Также, секретарь СНБО акцентировал, что для того, чтобы ракеты были современными, и достигали целей на расстоянии в 700 километров (не предел, по уверениям Данилова), потребовалась «мощная работа больших коллективов», благодаря которой:

Поверьте, что в ближайшее время у некоторых будет пылать. И пылать будет в прямом смысле этого слова.

Ранее мы писали о том, как Данилов высказался об иностранной аналитике о войне в Украине.