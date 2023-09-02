О том, что последние сутки, нашими защитниками было «утилизировано» еще 570 оккупантов, и, с начала войны, ВС РФ потеряли уже более 264 000 в «живой силе», пишет «НБН», ссылаясь на утреннюю сводку, обнародованную в официальном Facebook-аккаунте Генштаба ВСУ.

В частности, российская армия вторжения со 2-го сентября не досчитается:

в личном составе —264 060 человек (плюс 570);

в танках ‒ 4 471 (плюс 12);

в боевых бронированных машинах — 8 637 (плюс 24);

в артиллерийских системах — 5 560 (плюс 30);

в РСЗО — 736 (плюс 1);

в средствах ПВО — 501 (плюс 1);

в самолетах — 315;

в вертолетах — 316;

в БПЛА оперативно-тактического уровня — 4 433 (плюс 12);

в крылатых ракетах ‒ 1 447 (плюс 2);

в кораблях/катерах ‒ 18;

в автомобильной технике и автоцистернах — 8 043 (плюс 34);

в специальной технике — 835 (плюс 4).

Ранее мы писали о том, что в США увидели значительный прогресс в контрнаступлении ВСУ.