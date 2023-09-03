Как информирует «НБН», об этом на своей странице в социальной сети «Твиттер» заявил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

В частности, глава правительства заявил:

Мы уже возвели стену на нашей южной границе. Речь идет о Египте. Тем самым мы остановили проникновение оттуда в Израиль. Тем самым нам удалось остановить проникновение более миллиона инфильтрантов из Африки, которые бы точно разрушили наше государство.

В это же время Нитаньяху заявил, что на восточной границе Израиля также появится забор.

Он подытожил:

Теперь мы возведем стену на нашей восточной границе, обеспечив тем самым, чтобы оттуда не было инфильтрации. Мы защитим наши границы. Мы защитим нашу страну.

Напомним, ранее Запад заговорил об «израильской модели» безопасности для Украины.