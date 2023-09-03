О том, что наша армия преодолела 1-ю линию обороны ВС РФ на Запорожье, благодаря неделям тщательной работы по разминированию, и вскоре ожидаются новые аналогичные успехи, так как 2-я линия гораздо слабее, пишет «НБН», ссылаясь на заявление командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадного генерала Александра Тарнавского, опубликованное в The Guardian.

По словам Тарнавского, государство-террорист потратило 60 процентов своего времени и ресурсов на возведение 1-й линии обороны, и лишь по 20 процентов на строительство каждой последующей — 2-й и 3-й, поскольку в Кремле не ожидали прорыва ВСУ. На данный момент, защитники Украины находятся между 1-й и 2-й линиями обороны, завершая ликвидацию российских подразделений, которые прикрывали отход ВС РФ за 2-й оборонный рубеж.

Бригадный генерал добавил: существует весьма огромная разница между 1-й и 2-й линиями обороны — из-за того, что 2-я построена с минимальным качеством, наши войска смогут продвигаться там уже на бронетехнике, так как минные поля заложены не в единых границах, а фрагментарно.

Ранее мы писали о том, что в ISW сообщили, благодаря каким продуманным действиям у ВСУ есть успехи на Запорожском направлении.