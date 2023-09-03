О том, что путинская армия пытается продвигаться вперед по 3-м направлениях, но не имеет никаких успехов, пишет «НБН», ссылаясь на утреннюю информационную сводку, обнародованную в официальном Facebook-аккаунте Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В частности, враги неудачно пытались осуществить наступление на Марьинском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

На Лиманском участке фронта, захватчики вели безуспешные наступательные действия рядом с Новоегоровкой в Луганской области, как и на Авдеевском направлении к востоку от поселка Северный в Донецкой области. Кроме того, на Марьинском направлении враги не смогли прорваться вперед к югу от Красногоровки и Новомихайловки в Донецкой области.

Следует отметить, что наступательная операция ВСУ не прекращается на Мелитопольском направлении — бойцы Сил Обороны уже закрепились и обустроились на достигнутых рубежах.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Кирилл Буданов озвучил имена тех российских генералов, которые не поддерживали войну на территории Украины.