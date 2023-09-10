О том, что темпы контрнаступления ВСУ, похоже, сохранятся на прежнем уровне, даже с приходом достаточно холодных погодных условий, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, опубликованное в Reuters.

По словам Буданова, наступательная операция ВСУ так или иначе будет продолжаться, хотя в холоде, сырости и грязи противостоять захватчикам гораздо сложнее.

Глава военной разведки подчеркнул:

Боевые действия будут продолжены. Контрнаступление будет продолжаться.

Также, Буданов добавил, что на данный момент контрнаступление ведется по нескольким направлениям, и продвижение защитников идет медленнее, чем ему хотелось, так как текущая ситуация весьма сложная.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в британской разведке сообщили, как попытки оккупантов «спасти» свои подразделения из-под Работино отразятся на контрнаступлении ВСУ.