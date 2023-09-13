О том, что в ночь на эту среду, 13-сентября, множество крылатых ракет «прилетело» по местному судоремонтному заводу, расположенному на территории временно оккупированного Севастополя, из-за чего значительные повреждения получили как минимум 2 корабля захватчиков, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Как стало известно, этой ночью, якобы Украина осуществила атаку не только 10-ю крылатыми ракетами на судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в Севастополе (российская ПВО смогла сбить только 7-мь из них), но и еще 3-мя надводными ударными беспилотниками по группе российских кораблей, следующих акваторией Черного моря, однако повреждены только 2-а корабля, поставленные в доки на ремонт.

Кроме того, согласно сведениям, растиражированным оккупационными «властями» Севастополя — произошло возгорание «на южной площадке Севморзавода», из-за чего есть как минимум 24 пострадавших.

Ранее наш информационный портал писал о том, что ночью 13-го сентября Россия атаковала Сумы дронами-камикадзе «Шахед».