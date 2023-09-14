О том, что утром этого четверга, 14-го сентября, на территории временно захваченной Евпатории прогремела серия впечатляющих взрывов, вследствие массового «рейда» ударных беспилотников, пишет «НБН», ссылаясь на местный Telegram-канала «Крымский ветер» и подтверждение, размещенное в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Как стало известно со слов подписчиков «Крымского ветра», дроны-камикадзе угодили в российскую установку ПВО, но на этом дело не закончилось — беспилотники продолжили «прилетать», да так, что от детонации каких-то явно военных объектов, в Евпатории у многих «дома ходили ходуном». В частности, мощный взрыв был виден в юго-западной части города — в районе Заозерного/Уютного.

Также, Минобороны РФ подтвердило — около 5 часов 30 минут утра этого четверга, силы ПВО оккупантов якобы смогли уничтожить «11 украинских беспилотников самолетного типа», что не объясняет «цветения бавовны».

Ранее мы писали о том, что СМИ раскрыли подробности атаки украинских БПЛА на завод под Тверью.