О том, почему защитники нашей страны не прекращают «выдавливать» оккупантов с их позиций, стараясь «зачистить» полосу Левобережья Днепра хотя бы на несколько десятков километров вглубь линии соприкосновения со «второй армией мира», пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы объединенного координационного пресс-центра Сил Обороны Юга Натальи Гуменюк, прозвучавшее в эфире общенационального телемарафона «Єдині новини» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, бойцы Сил Обороны продолжают «выбивать» вражескую армию так, чтобы полоса от Левобережья, «хотя бы на 10-15 километров была от них абсолютно зачищена» — такие действия ВСУ позволят критически минимизировать интенсивность российских обстрелов Правобережья, облегчив существования жителям близлежащих населенных пунктов.

Ранее мы писали о том, что Шойгу сомневается в победе РФ в войне с Украиной.