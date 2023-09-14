О том, что в западном пригородном районе города Евпатория на территории временно оккупированного Россией Крымского полуострова было заснято видеосвидетельство эффектной атаки Сил Обороны Украины на этот уже не «триумфальный» ЗРК захватчиков, пишет «НБН», ссылаясь на материал «LIGA.Новости».

На кадрах, опубликованных местными жителями, можно услышать стрельбу из автоматического оружия, которую, судя по всему, оккупанты вели по ударным беспилотникам. Впрочем, такие меры не помогли «второй армии мира» — вскоре прозвучала серия мощнейших взрывов, и из места расположения ЗРК разлетелись части установки, а также поднялся столб густого дыма, ярко подсвеченный масштабным возгоранием.

Ранее мы писали о том, как Гуменюк оценила повреждения кораблей «второй армии мира», которые они получили в результате атаки на Севастополь в среду, 13-го сентября.