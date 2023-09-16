О том, что после деоккупации Андреевки украинская армия продолжила наступательную операцию в районе Бахмута и в западной части Запорожской области, тем самым усугубив ухудшение тактической ситуации для путинских войск вторжения к югу от города-крепости, пишет «НБН», ссылаясь на аналитику, опубликованную на официальной странице «Института изучения войны» (ISW).

Как отмечают аналитики, в четверг, 14-го сентября, бойцы Сил Обороны не только освободили Андреевку, но и одновременно достигли частичного успеха рядом с Клещеевкой на Донетчине. Также, в Генштабе ВСУ информировали — защитники не прекращают наступательных действий в западных районах Запорожской области, нанося существенные потери «живой силе» оккупантов и уничтожая бронетехнику около Вербового.

Помимо вышеописанного, ISW подчеркивает — подразделения 72-й бригады «второй армии мира», ранее понесшие значительные потери в период локализованных контратак ВСУ в районе Бахмута в мае текущего года, судя по всему, полностью истощены. Тем временем, в нашей 3-й десантно-штурмовой бригаде уже сообщили — деоккупация Андреевки позволяет совершить прорыв на южном фланге Бахмута, вопреки непрекращающимся боям в этой зоне.

Отметим, что российские «военкоры» признают: тактическая ситуация южнее Бахмута для армии государства-террориста ухудшается — ВСУ «угрожает» российской группировке в городе-крепости.

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