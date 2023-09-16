О том, что украинская армия сможет использовать данные американские ракеты так, как посчитают нужным, пишет «НБН», ссылаясь на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованное на официальной странице Государственного департамента Соединенных Штатов Америки.

По словам Блинкена, наши защитники, после эффективного освоения американской техники, смогут вписаться в последовательную военную программу, помогающую Украине в достижении поставленных целей. В частности, передачи нашей стране вооружения, оно перестает принадлежать США, и любые решения относительно «таргетинга» остается за ВСУ.

Также, госсекретарь США добавил — украинская армия должна сделать выводы касательно наиболее результативной «работы», итоги которой позволят «восстановить полный суверенитет, свою территориальную целостность».

Ранее мы писали о том, как Владимир Зеленский высказался относительно передачи Украине тактических баллистических ракет класса «земля-земля» ATACMS.