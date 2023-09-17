О том, что «вторая армия мира» в ночь на 17-е сентября вновь осуществила удар по Украине, применив российско-иранские дроны «Герань2/Шахед» и ракеты воздушного базирования, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы объединенного пресс-центра ОК «Юг» Натальи Гуменюк, озвученное в эфире национального телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, масштабная воздушная тревога была вызвана очевидным ударом врага, применившим различные способы воздействия — БПЛА, включая и разведывательный тип дронов. Как стало известно, запуск ракет был осуществлен с бортов российских самолетов, и эти боеприпасы направили по сложному маршруту с сопутствующим маневрированием.

Глава объединенного пресс-центра ОК «Юг» подчеркнула, что указанные ракеты постоянно изменяли направление полета, пытаясь не только «истощить» систему ПВО, но и обойти ее. Следует отметить, что подобным способом атаки враги пользуются не в первый раз, пытаясь отыскать «варианты маневра, чтобы быть максимально результативными».

Ранее мы писали о том, что на днях ВСУ нанесли мощный удар по оккупированному Токмаку, уничтожив место скопления военной техники РФ.