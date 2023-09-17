О том, что над аннексированным Крымским полуостровом в ночь на это воскресенье, 17-е сентября, якобы были сбиты 6 БПЛА, а над Московской областью — 2 «неизвестных» дрона, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Минобороны РФ.

Как стало известно, поначалу объекты в Крыму атаковало 2 дрона в районе западного прибрежной зоны полуострова, а буквально через 30 минут, Минобороны РФ сообщило о выявлении еще 4 беспилотников «над северо-западным и восточным побережьями».

Кроме того, этой же ночью мэр Москвы Собянин информировал — 3 БПЛА сбили над Истринским, Раменским и Домодедовским районами Подмосковья, вследствие чего в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» введен уже обыденный план «Ковер», запрещающий взлетать самолетам.

Ранее мы писали о том, что Forbes озвучил сумму, которую Россия потратила на войну против Украины.