О том, что бойцы Сил Обороны не прерывают наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева, озвученное в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Ковалева, наша армия продолжает штурмовые действия к югу от города-крепости Бахмут — именно здесь враги несут существенные потери в «живой силе» и технике, а защитники Украины, — закрепляются на достигнутых рубежах. Кроме того, бойцы ВСУ смогли отбить все атаки российских войск вторжения в районе Ягодного, и не дали захватчикам восстановить утраченное положение рядом с Андреевкой — у путинской армии успехов не наблюдается.

Также, украинские военные значительно «проредили» армию РФ поблизости от Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки.

Ранее мы писали о том, что в британской разведке полагают — россияне ослабили оборону вокруг Бахмута, «перегруппировав» десантников в Запорожскую область.