О том, что «вторая армия мира» выпустила по данному прифронтовому региону 589 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО «Град», противотанковых ракетных комплексов, автоматических гранатометов, танков и авиации, а также осуществляла атаки с помощью ударных беспилотников, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Как стало известно, вследствие очередного военного преступления захватчиков, выпущенные ими снаряды угодили в жилые кварталы населенных пунктов области: по зданию медучреждений в Бериславском и Херсонском районах; по территориям заводов и автобазы, зданию учебного заведения в Херсоне.

Также, враги наносили удары по городской территориальной общине, использовав для этих целей более 180 снарядов — попадания зафиксированы в Степановке, Херсоне, Садовом, Антоновке, Надднепрянском, Приднепровском и Молодежном.

Из-за этих российских обстрелов, 2 человека погибли, еще у 4 местных жителей — ранения различной степени тяжести.

Ранее мы писали о том, что в Генштабе отчитались, сколько воздушных целей сбила ПВО Украины в ночь на 20-е сентября.