О том, что российская армия вторжения снова сконцентрировалась на обстрелах критической инфраструктуры нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игнат, озвученное в эфире национального телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, сегодняшняя атака коснулась фактически всей территории Украины — захватчики подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые и запустили десятки крылатых ракет из района Энгельса, при этом, вражеские цели были направлены в разные регионы, и следовали несколькими волнами.

Спикер Воздушных Сил ВСУ подчеркнул, что ракетная российская атака, совершенная в среду, 20-го сентября на Кременчугский НПЗ, являющийся частью топливно-энергетического сектора, свидетельствует об одном — «враг снова будет бить по нашей критической инфраструктуре».

Ранее мы писали о том, что в Черкасской ОВА сообщили о количестве пострадавших и людей, которые еще могут находиться в разрушенной гостинице.