О том, какие глобальные разрушения вызвала крылатая ракета «Оникс» в данном регионе, пишет «НБН», ссылаясь на исчерпывающий материал, размещенный на официальной странице ГУ Нацполиции в Одесской области.

Как стало известно, никто из мирных жителей, к счастью, не пострадал. Однако на опубликованных правоохранителями соответствующих фотоснимках и видеоотчете, можно рассмотреть ужасающие последствия ракетной атаки государства-террориста — изуродованные автомобили и разрушенное здание многоэтажного жилого дома, в котором, вследствие попадания «Оникса», возник масштабный пожар.

Отметим, что по факту очередного преступления «второй армии мира», инициировано открытие уголовного производства согласно статье 438-й (касательно нарушения законов и обычаев войны) «Уголовного кодекса Украины».

Ранее мы писали о том, что в Воздушных Силах сообщили, недостаток каких систем вооружений может возникнуть у ВСУ.