О том, что вследствие данной успешной атаки, погибло, по меньшей мере 9 человек, а ранено — 16, включая генералов «второй армии мира», пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, опубликованное украинской службой «Голоса Америки».

По словам Буданова, среди тяжелораненых — командующий группировкой генерал-полковник Романчук и начштаба генерал-лейтенант Цеков, находится без сознания. Также, точное количество «утилизированных» обычных оккупантов, не являющихся штабистами, пока устанавливается.

Следует отметить, что Александр Романчук командовал группировкой российских войск вторжения на Запорожском направлении, получив звание генерал-полковника в этом году, а генерал-лейтенант Олег Цеков возглавлял 200-й ОМСБР Береговых войск Севфлота ВМФ РФ.

Впрочем, Буданов не подтвердил информации, касающейся возможной гибели командующего ЧФ РФ адмирала Виктора Соколова — сведениями относительно состояния здоровья этого захватчика, ГУР МОУ пока не располагает.

Ранее мы писали о том, что оккупанты бьют тревогу из-за вероятной гибели командующего ЧФ РФ в результате удара ВСУ по Севастополю.