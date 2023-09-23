О том, что можно рассмотреть на первых спутниковых снимках последствий ракетного удара нашей армии по севастопольскому штабу ЧФ РФ, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенные в Telegram-канале издания «Крым.Реалии».

В частности, на фотоснимках, сделанных американской компанией «PlanetLabs» до (21-го сентября) и после (22-го сентября) ракетного удара, отлично заметно — в пятницу днем здание штаба существенно повредили, да так, что столб дымы и серьезные разрушения видны даже с орбиты Земли.

Отметим, что местные «власти», включая российских военных, привычно заявляли — во время атаки были сбиты все ракеты, но подобную версию опровергают данные кадры.

Ранее мы писали о том, что и в эту субботу, 23-го сентября, на территории временного захваченного Севастополя и прилегающих районов, снова «зацвела бавовна».