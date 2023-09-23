О том, что этим утром, 23-го сентября, по временно оккупированному Севастополю вновь нанесен ракетный удар, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал так называемого «губернатора» данного города Михаила Развожаева. Аналогичные инциденты фиксируются и в Инкермане, о чем сообщает местный Telegram-паблик «Крымский ветер».

По словам Развожаева, в Севастополе якобы снова «отработало ПВО», и обломки сбитых ракет свалились у причала поблизости с Сухарной балкой. Однако очевидцы пишут об ином — по какой-то важной причине морской пассажирский транспорт Севастополя уже приостановил движение. Кроме того, местные жители в 8 часов 32 минуты этого утра слышали серию взрывов, от которых «затряслись стекла в окнах».

Также, «Крымский ветер» опубликовал кадры, на которых можно рассмотреть — в районе Инкермана что-то интенсивно дымится рядом с нефтебазой Черноморского флота РФ.

Ранее мы писали о том, что Буданов назвал численность раненых и погибших российских офицеров после удара ВСУ по штабу ЧФ РФ 22-го сентября.