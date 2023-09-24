О том, что за последние 24 часа, пилотами авиации и различными подразделениями Сил Обороны был результативно поражен огнем как минимум 1 район сосредоточения «живой силы» российских войск вторжения, но это еще не все хорошие новости, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную на официальной Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.

В частности, ВСУ нанесли 9 ударов по зонам, в которых сконцентрировались личный состав, вооружение и военная техника оккупантов, и еще 7 — по ЗРК путинской армии, а ракетные войска успешно накрыли огнем 1 район сосредоточения «живой силы», систем вооружений и бронетехники врага, включая 1 зенитно-ракетный комплекс, 8 артиллерийских орудий и 1 радиолокационную станцию ВС РФ.

Отметим, что войска Путина снова осуществили атаку на территорию Украины, запустив российско-иранские дроны-камикадзе «Герань2-Шахед-136/131»: силы ПВО «приземлили» 14 из 15 этих ударных беспилотников.

Ранее мы писали о том, что Тарнавский сообщил о прорыве обороны оккупантов на Мелитопольском направлении.