О том, Москва якобы выражает полную готовность к началу переговорного процесса по Украине, однако как не собирается выводить войска вторжения из нашей страны, так и отказывается от прекращения огня, пишет «НБН», ссылаясь на тезисы главы МИД РФ Сергея Лаврова, опубликованные в Telegram-канале агентства ТАСС.

По словам Лаврова, РФ может перейти к переговорам относительно войны в Украине, но никаких предложений о прекращении огня рассматривать не намерена, так как «однажды Москву уже обманули».

При этом, на пресс-конференции, прошедшей после выступления на Генассамблее ООН, глава МИД страны-агрессора заявил — РФ якобы с уважением относится к территориальной целостности Украины, но лишь исходя из условий выполнения всех внесенных в Декларацию независимости «обещаний Киева».

Прямая речь Лаврова:

У нас никаких проблем нет с территориальной целостностью Украины, она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал «переворот», лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ.

Ранее мы писали о том, что СМИ узнали, что Гутерриш предлагал Лаврову в обмен на возобновление «зернового договора».