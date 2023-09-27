О том, что вскоре с Таврического направления поступят весьма положительные новости относительно изменений в боевой обстановке, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенный в Telegram-канале командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадного генерала Александра Тарнавского.

По словам Тарнавского, скоро ожидаются «хорошие новости», а защитники Украины не прекращают стабильно продвигаться, параллельно уничтожая россиян. В качестве свидетельства, бригадный генерал добавил к своей публикации видеофрагмент, на котором можно увидеть, как бойцы подразделения аэроразведки «Кобра» 75-го батальона 102-й бригады ТрО, используя FPV-дрон, ювелирно «утилизируют» военную технику «второй армии мира» на Таврическом направлении.

Ранее мы писали о том, когда Украина получит первую партию F-16 от Нидерландов.