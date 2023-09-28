О том, что на этом участке фронта, защитники нашей страны продолжают закрепляться на достигнутых рубежах, вопреки попыткам противника вернуть собственные позиции, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Сил Обороны Таврического направления Александра Штупуна, опубликованное в Telegram-канале «Радіо Свобода».

По словам Штупуна, чтобы бойцы Сил Обороны смогли и далее продвигаться вперед, сейчас необходимо «хорошо закрепиться» — это не позволит российским войскам вторжения нанести фланговый удар и проломить оборону, либо зайти другой стороны, создав проблемы для контрнаступления ВСУ.

Кроме того, россияне уже вынуждены перейти к глухой обороне, иногда пытаясь отвлекать защитников от ведения наступления вылазками небольших групп, «как правило, без техники» и, «то слева, то справа».

На этот четверг, 28-е сентября, потери армии Путина на этом направлении, только за 1 сутки, составили 171 человек («двухсотых» — 51, «трехсотых» — 120). Также, помимо уничтожения 3-х складов с боеприпасами, «утилизировано» 44 единицы различной вражеской техники:

1 танк;

4 бронированных боевых машины;

6 артсистем/минометов;

1 РСЗО;

2 ПТРК;

18 беспилотников;

12 единиц авто- и спецтехники.

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