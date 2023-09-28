Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Голос Америки».

Так, во время конференции «Выиграть войну. Завоевание мира», глава МИД заявила, что «это очень серьезно, ведь представляет рис для граждан Румынии».

Также, когда Одобеску, когда ее спросили об обломках на румынской территории, осудила атаки России дронами-камикадзе «Шахед».

Дословно из заявления главы Министерства иностранных дел Румынии:

Это является неопровержимым нарушением воздушного пространства нашей страны. Правительство Румынии решительно осудило все атаки со стороны Российской Федерации на гражданскую инфраструктуру Украинского государства, на невинных людей в сотне метров от румынской границы.

Напоследок она добавила, что в регионе в последнее время ситуация весьма ухудшается, а действия Российской Федерации являются возмытительными. Напомним, ранее мы писали о том что Румыния может запретить импорт зерна из Украины.