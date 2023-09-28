О том, что в соответствии с соображениями безопасности, в ОПУ не сообщили заранее относительно визита генсека НАТО, а только информировали о делегации из Великобритании, однако после раскрытия всей этой информации, стала известна тематика указанных встреч, пишет «НБН», ссылаясь на материал «LIGA.Новости».

В частности, в Офисе Президента Украины проинформировали — после завершения брифинга с участием Зеленского и Столтенберга, стороны перешли к активному обсуждению усиления ПВО нашей страны.

Также, этим же утром, Зеленский провел «содержательную встречу» с вновь назначенным главой британского оборонного ведомства Грантом Шаппсом, впервые посетившим Киев в таком статусе — здесь речь также зашла о расширении военной помощи нашей страны: Великобритания гарантировала отправку десятков тысяч дополнительных боеприпасов, обучение 30 000 защитников на своей территории и предоставление современных систем ПВО, включая огромное количество дополнительной поддержки и оборудования до конца 2023-го года.

Ранее мы писали о том, что Хиллари Клинтон назвала «отвратительной» внешнюю политику Трампа и обратилась к Путину относительно расширения НАТО.