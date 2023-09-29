О том, что бойцы нашей армии не прекращают оборонять юг Украины, а также продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, эффективно «утилизируя» врагов, и «шаг за шагом» освобождая временно оккупированные территории, где обустраиваются на достигнутых рубежах, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-аккаунт объединенного пресс-центра Сил Обороны Таврического направления.

Как стало известно, только за прошедшие сутки, благодаря результативной работе подразделений ракетных войск и артиллерии Сил Обороны Таврического, выполнивших 1 282 огневые задачи, «вторая армия мира» не досчитается, помимо 2 складов с боеприпасами:

131 единиц уже не «живой силы»;

3 танков;

3 боевых бронированных машин;

4 артиллерийских систем и минометов;

2 беспилотников;

8 автомобилей.

Ранее мы писали о том, что вояки «второй армии мира» сбили свой самолет над временно захваченным Токмаком Запорожской области.