О том, что бойцы нашей армии не прекращают оборонять юг Украины, а также продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, эффективно «утилизируя» врагов, и «шаг за шагом» освобождая временно оккупированные территории, где обустраиваются на достигнутых рубежах, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-аккаунт объединенного пресс-центра Сил Обороны Таврического направления.
Как стало известно, только за прошедшие сутки, благодаря результативной работе подразделений ракетных войск и артиллерии Сил Обороны Таврического, выполнивших 1 282 огневые задачи, «вторая армия мира» не досчитается, помимо 2 складов с боеприпасами:
- 131 единиц уже не «живой силы»;
- 3 танков;
- 3 боевых бронированных машин;
- 4 артиллерийских систем и минометов;
- 2 беспилотников;
- 8 автомобилей.
Ранее мы писали о том, что вояки «второй армии мира» сбили свой самолет над временно захваченным Токмаком Запорожской области.